Кандидат в мэры Кривого Рога: если законы не будут говорить, будет говорить улица

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил после завершения веча в Кривом Роге сам кандидат.

По его словам, 23 ноября его команда подаст апелляцию на решение Днепропетровского окружного административного суда, который отказал в удовлетворении его иска относительно признания недействительными результатов выборов.

Однако, как отметил Милобог, суд может только установить нарушение и признать бездеятельность ЦИК, но постановление о признании выборов недействительными может принимать только избирательная комиссия.

Как заявил Юрий Милобог, решений, которые помогут в разрешении конфликта, его сторонники ждут от президента Петра Порошенко, который «должен обратить внимание на Кривой Рог».

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«Надо изменить состав ЦИК. Надо сменить председателя территориальной избирательной комиссии и принять справедливое решение. ЦИК может отменить постановление ТИК как высшая инстанция, постановление, которое было принято в незаконный способ. Если законы не будут говорить, будет говорить улица, и тогда политики не смогут ее сдержать – ни я, ни депутаты, никто. Протестное движение в Кривом Роге только нарастает, общество радикализируется», – сказал Радио Свобода Юрий Милобог.

По его данным, сейчас под городским советом в палатках остались дежурить его сторонники, а на следующую неделю в городе назначено еще одно вече, в котором примут участие не только местные жители, но и протестующие из разных городов Украины.

«Мы уже едва сдерживаем людей. Сегодня люди зашли в горсовет, не сломали ни одной щетки, не оторвали ни одной пуговицы. Но это сегодня, может, так будет еще завтра, но, возможно, мы не сможем контролировать ситуацию в дальнейшем: люди не будут терпеть, что их обманули», – отметил Радио Свобода Милобог.

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Ранее УНИАН сообщал, что Днепропетровский окружной административный суд после двухдневный рассмотрения в полном объеме отказал в удовлетворении иска Юрию Милобогу, кандидату на должность городского головы Кривого Рога. Кандидат от «Взаимопомощи» требовал пересчитать голоса на спецучастках в Ингулецком районе города – одном из двух, где он проиграл своему оппоненту Юрию Вилкулу. Юрий Милобог также требовал прекратить полномочия городской территориальной избирательной комиссии.