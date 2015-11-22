Суд отказал Милобогу в пересчете голосов на спецучастках Кривого Рога

Об этом сообщает hromadske.tv.

Кандидат от «Самопомичи» требовал пересчитать голоса на спецучастках в Ингулецком районе города – одном из двух, где он проиграл своему оппоненту Юрию Вилкулу. Юрий Милобог также требовал прекратить полномочия городской территориальной избирательной комиссии.

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Криворожская городская избирательная утром 16 ноября комиссия объявила победителем выборов городского главы Юрия Вилкула, несмотря на зарегистрированные жалобы его соперника, кандидата от «Объединения «Самопомич» Юрия Милобога.

Несмотря на протесты части членов комиссии, до начала рассмотрения жалоб большинством было принято как это решение, так и о созыве первой сессии городского совета, на которой Юрию Вилкулу вручили удостоверение городского головы. Такое большинство в избирательной комиссии удалось сформировать благодаря единогласному голосованию представителей «Оппозиционного блока», «Батькивщины», «Солидарности» и Радикальной партии.

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Напомним, жители Кривого Рога, которые несогласны с результатами выборов городского председателя, устанавливают палатки возле здания городского совета, объявив бессрочную акцию протеста. Основное требование протестующих - отмена решения местной избирательной комиссии по выборам мэра.