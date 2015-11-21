"Кланяюсь каждому, кто выступил против авторитарного режима": Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы и выразил признательность всем, кто выступил против авторитарного режима.

Об этом он заявил в обращении к гражданам по случаю Дня достоинства и свободы.

«Я отдаю дань уважения патриотизму и мужеству Героев Небесной Сотни. Сегодня встречался с их семьями. Кланяюсь каждому, кто выступил против авторитарного режима. И всем тем, кто сейчас защищает нас от российской агрессии», - сказал президент.

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По его словам, враг осознал, как сложно брать Украину приступом извне, а поэтому делает ставку на внутреннюю дестабилизацию, на попытку ввергнуть Украину в уныние и политический хаос.

По словам президента, чтобы не потерять перспективу в момент, когда худшее, возможно что уже и позади, Украине следует удержать перемирие на востоке, обеспечить политическую консолидацию и не стать жертвами махровых популистов.

Президент убежден, что Украина победит.

Также Порошенко принял участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной Сотни. Глава государства вместе с супругой Мариной возложили цветы к Кресту на месте гибели участников Революции Достоинства и зажгли свечи.

В церемонии также приняли участие семьи Героев Небесной сотни.

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После этого глава государства вместе с супругой и членами семей героев приняли участие в литии по погибшим.

Память героев также почтили минутой молчания и траурным перезвоном.