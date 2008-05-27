У Луценко был разговор с Ющенко: "Юра, брось эти милицейские примочки..."

“Сегодня очевидно, что Президент поддерживает план БАЛОГИ и КОЛЕСНИКОВА по развалу демократической коалиции". Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Киеве, обращаясь с соответствующим предупреждением к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, коалиции демократических сил, а также к избирателям, которые поддержали демократические силы.

"Господин БАЛОГА и господин КОЛЕСНИКОВ убеждены, что если ЧЕРНОВЕЦКИЙ смог купить богатый Киев, то донецкий клан сможет купить не очень богатую Украину”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, он имел разговор с Президентом, на котором ему было сказано: “Юра, брось эти милицейские примочки, пока я Президент и каждый, кто заходит ко мне в кабинет в галстуке, - не сядет”. “Было четко сказано: если я не откажусь, я не буду министром внутренних дел”, - сказал министр.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, он считает аморальным то, что в государстве, несмотря на лозунг “Закон один для всех”, в действительности все происходит иначе. Он сказал, что за последние месяцы милиция собрала и направила в прокуратуру немало материалов о нарушениях высоких должностных лиц Харькова, Крыма, Закарпатья. “Но Генеральная прокуратура, которая является генеральным могильщиком, положила их под сукно”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.