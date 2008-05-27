Блок Черновецкого преодолел 30%-ный барьер

По данным обработки протоколов с 883 избирательных участков, на выборах в Киевский городской совет лидирует Блок Леонида Черновецкого, который набирает 30,06% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

По данным КГТИК, за Блок Юлии Тимошенко проголосовали 22,55% избирателей, за Блок Виталия Кличко – 10,46%, за Блок Литвина – 8,13%, “Громадський актив Киева“ – 5,83%, Партию регионов – 3,93% и Блок Катеринчука - 3,41%.

Остальные партии и блоки набирают меньше 3%, по данным с 883 участков столицы.

Всего на досрочных выборах киевской власти работало 1026 участков.