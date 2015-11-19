Украина присоединилась к культурной программе ЕС "Креативная Европа"

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Согласно сообщению, 19 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялась встреча еврокомиссара по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибора Наврачича и вице-премьер-министра - министра культуры Украины Вячеслава Кириленко со студентами, преподавателями высших учебных заведений, представителями Национальной академии наук Украины, молодежных и общественных организаций.

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Во время встречи Кириленко отметил, что длительный процесс работы с европейскими партнерами дал плодотворный результат: сегодня состоялось подписание соглашения о присоединении к программе "Креативная Европа".

"Это программа в сфере культуры и медиа, которая позволяет всем художникам, артистам, людям креативного сектора участвовать в совместных с европейцами проектах. Мы прошли достаточно сложный процесс согласования текста, но при этом пути мы постоянно чувствовали значительную поддержку наших европейских партнеров", - сказал вице-премьер-министр.

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Наврачич подчеркнул, что сегодня украинская молодежь как никогда достойна стать полноправной составляющей большой европейской семьи. "Для меня Европа - это объединение наций, регионов, местностей, каждая из которых имеет свою культуру и традиции. Все эти составляющие объединяются благодаря уважении к общим европейским ценностям. Сохранить культурное разнообразие во время интеграционных процессов - наша основная задача. Мы подписали с Украиной соглашение о присоединении к программе "Креативная Европа" именно для того, чтобы предоставить Украине возможность поделиться с Европой своей уникальной богатой культурой", - сказал Еврокомиссар.