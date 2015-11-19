Глава парламента Италии за безвизовый режим для Украины - пресс-служба Порошенко

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом Болдрини заявила во время встречи с Петром Порошенко, который находится в Италии с официальным визитом.

Глава украинского государства поблагодарил итальянский парламент за своевременную ратификацию соглашения об ассоциации Украина - ЕС. Собеседники обменялись мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в рамках международных парламентских институтов, в частности, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентского союза.

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Болдрини поддержала предоставление Украине безвизового режима, отметив огромный вклад, который делает украинская община в Италии в дело процветания страны и Европы в целом.

Также в ходе разговора особое внимание было сосредоточено на путях углубления межпарламентского сотрудничества между Украиной и Италией.

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Президент Украины положительно оценил активизацию контактов между парламентариями двух государств. Свидетельством этого стал недавний визит в Рим делегации группы дружбы с Италией в Верховной Раде Украины. С целью поддержания динамики межпарламентского диалога Болдрини подтвердила готовность посетить Украину по приглашению своего украинского коллеги Владимира Гройсмана.

Порошенко высоко оценил позицию итальянского парламента, высказанную в соответствующей резолюции Палаты депутатов, в которой правительству Италии рекомендовано продолжить санкционную политику ЕС в отношении РФ до полного выполнения Минских договоренностей.

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Стороны также обсудили ухудшение ситуации с защитой прав человека в Крыму и высказались за необходимость обеспечения немедленного доступа представителей международных правозащитных институтов на временно оккупированную территорию полуострова.