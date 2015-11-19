Луценко считает, что Парасюку надо извиниться за "тупое физическое насилие", а Писному - простить

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Факт физического насилия в стенах парламента со стороны неприкосновенного депутата против вызванного работника правоохранительного органа - недопустим. Если против Писного или Парасюка есть обоснованные подозрения в нарушении закона, то единственным способом является не словесная эквилибристика, а заявление в Национальное антикоррупционное бюро. Тупое же физическое насилие члена антикоррупционного комитета дискредитирует принятый им же законный путь установления истины. Требовать законности незаконными методами - путь в никуда", - заявил Луценко.

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В то же время он подчеркнул, что Писный много сделал для Майдана.

"Еще хуже, что это сделано в отношении человека, который от первого до последнего дня работала на Майдане. Сотня автобусов из Львова, противодействие титушкам, вывод львовских милиционеров с оружием на защиту майдановцев - все это работа Писного. При этом ни Писный, ни Парасюк не должны меряться весом сделанного на Майдане. Революция достоинства обязывает их к извинению и прощению", - написал глава фракции БПП.

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