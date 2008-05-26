Луценко явился в Генпрокуратуру на допрос

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, который сегодня был вызван на 16.00 в Генеральную прокуратуру, пришел в главное следственное управление этого ведомства для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении него после инцидента с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Я вызван на допрос в Генпрокуратуру Украины. Фактически, сценарий, о котором меня предупреждали Президент и глава его Секретариата (Виктор БАЛОГА – УНИАН), вступил в активную фазу».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что «в первых числах мая мне предлагали согласиться с изменением формата демократической коалиции и прекратить уголовные преследования активистов наших политических оппонентов. В случае несогласия было сказано, что я долго министром не продержусь».

В свою очередь, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО отметил, что его подзащитный вызван на допрос по делу о злоупотреблениях во время авиаперелетов и «делу ЧЕРНОВЕЦКОГО», которые объединены в одно производство.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ возникла драка.

24 января прокуратура Киева проинформировала, что “по факту инцидента, случившегося 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были умышленно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

Сегодня, 26 мая, прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ сообщил, что столичная прокуратура передала уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в Генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования и принятия решения.

Учитывая, Ю.ЛУЦЕНКО является членом правительства, дело в отношении него передано в Генеральную прокуратуру, сказал прокурор, добавив при этом, что все следственные действия, которые должна была провести киевская прокуратура, выполнены.