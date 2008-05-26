В ВР возможно переформатирование коалиции на основе здравого смысла?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО называет невозможным переформатирование коалиции сегодня, однако не исключает, что если ситуация и дальше будет ухудшаться, то это может произойти.

Об этом он заявил в интервью «Газете 24».

А.ГРИЦЕНКО допускает, что переформатирование коалиции может быть разным и заостряет внимание на попытках развалить нынешнюю и сформировать новую коалицию под выполнение задач, имеющих мало общего с интересами государства и простых граждан.

«Переформатирование «по понятиям», в интересах нескольких семей, с целью дальнейшего дерибана имущества, которое еще осталось в государственной собственности, под гарантии второго срока Президента – такой вариант не хочу даже обсуждать, потому что это сценарий окончательного разрушения нашего государства», - убеждён А.ГРИЦЕНКО.

По мнению депутата НУ-НС, в парламенте, хотя и очень медленно, но набирает обороты другой процесс, который также можно назвать переформатированием – «на основе здравого смысла, чувства собственного достоинства и ответственности, нежелания депутатов, извините, тупо выполнять команды и прихоти партийных вождей».

«В каждой фракции я вижу немало людей профессиональных и ответственных (а в целом их - конституционное большинство), которым надоело подчиняться воле лидеров фракций, действовать наперекор собственным убеждением и собственной позиции», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По наблюдениям главы парламентского комитета, «кто-то тихонько высказывает свое недовольство в коридоре и в курилках, другие уже позволяют себе иногда проголосовать вопреки команде вождя, ряд депутатов последовательно голосуют так, как считают правильным, понимая при этом, что на следующие выборы их могут не включить в партийный список».

«Вот такой процесс переформатирования я поддерживаю, хотя и понимаю, что он может быть довольно продолжительным», - сказал А.ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-офисе председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.