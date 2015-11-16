Путин: Если российский самолет над Египтом разбился в результате теракта, то должны найти следы взрывчатки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам саммита G20 в турецкой Анталье.

«Что касается крушения нашего самолета - это огромная боль для всех нас, для всего российского народа, что бы ни было причиной этого крушения. Большое количество жертв, и это огромная трагедия для всех нас. Да, мы знаем о всех версиях и все версии рассматриваются», - сказалПутин.

«Окончательные выводы можно будет сделать после проведения и завершения экспертиз. Какие это экспертизы? Если был взрыв, то на обшивке лайнера, на вещах пассажиров должны остаться следы взрывчатого вещества. Это неизбежно. У нас достаточно техники, хороших специалистов, классных, мирового уровня в этой области, которые в состоянии обнаружить эти следы. Только после этого можно будет сказать о причинах этой трагедии», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, самолет российской компании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября над Северным Синаем. В самолете находились 217 пассажиров и семеро членов экипажа, никто не выжил.

Расследование причин авиакатастрофы продолжается. По предварительным данным, на борту произошел теракт.

6 ноября Россия приостановила авиационное сообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.