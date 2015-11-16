РФ завершает изучение материалов по катастрофе российского A321 в Египте - Путин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в Антальи на встрече с председателем Совета министров Италии Маттео Ренци.

«Мы сейчас находимся на завершающей стадии изучения имеющихся у нас материалов», - отметил Путин.

Ренци перед этим выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла с самолетом, вылетавшим из Шарм-эль-Шейха.

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«Я считаю, что мы должны проявлять единство. В первую очередь, это единство должно проявляться в борьбе с терроризмом. Мы уже об этом говорили», - сказал премьер Италии.

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Как сообщал УНИАН, самолет российской компании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября над Северным Синаем. В самолете находились 217 пассажиров и семеро членов экипажа, никто не выжил.

Расследование причин авиакатастрофы продолжается. По предварительным данным, на борту произошел теракт.

6 ноября Россия приостановила авиационное сообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.