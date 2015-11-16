G20 заявила, что терроризм не должен ассоциироваться ни с какой религией

Об этом говорится в заявлении «Группы двадцати» по борьбе с терроризмом, принятом сегодня в Анталье.

«Мы остаемся едины в борьбе с терроризмом. Распространение деятельности террористических организаций и значительный рост по всему миру числа актов терроризма наносят прямой ущерб поддержанию международного мира и безопасности и ставят под угрозу наши неустанные усилия по укреплению глобальной экономики и обеспечению устойчивого роста и развития», - говорится в документе.

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В заявлении отмечается, что «двадцатка» осуждает все акты, методы и практики терроризма, которые не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, независимо от их мотивации, во всех их формах и проявлениях, где и кем бы они ни осуществлялись.

«Мы подтверждаем, что терроризм не может и не должен ассоциироваться ни с какой религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой», - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что борьба с терроризмом является важным приоритетом, и «мы вновь подтверждаем нашу решимость работать совместно в целях предотвращения и пресечения террористических актов путем укрепления международной солидарности и сотрудничества на основе полного признания центральной роли ООН и в соответствии с Уставом ООН и обязательствами по международному праву». В частности, международному праву в области прав человека, международному беженскому праву и международному гуманитарному праву, а также путем полного выполнения соответствующих международных конвенций, резолюций Совета безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

«Мы также остаемся привержены задачам перекрытия каналов финансирования терроризма, в частности путем укрепления сотрудничества в сфере обмена информацией и замораживания активов террористов, криминализации финансирования терроризма и применения жестких целевых режимов финансовых санкций в вопросах противодействия терроризму и финансированию терроризма, в том числе путем незамедлительной имплементации стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) во всех юрисдикциях. Мы продолжим выполнять соответствующие рекомендации и применять инструменты ФАТФ. Мы призываем ФАТФ определить меры, в том числе касающиеся законодательства, которые могли бы усилить борьбу с финансированием терроризма, и целевые финансовые санкции и их применение», - подчеркивается в заявлении G20.

Отмечается, что действия «двадцатки» в области борьбы с терроризмом должны и далее быть частью всеобъемлющего подхода, включающего меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма, как это определено в резолюции Совета безопасности ООН 2178, противодействие насильственному экстремизму, борьбу с радикализацией и рекрутированием, воспрепятствование передвижениям террористов, прекращение террористической пропаганды и предупреждение использования террористами технологий, средств коммуникации и ресурсов для мобилизации поддержки террористических актов, в том числе с использованием Интернета. Должно быть предотвращено прямое или косвенное поощрение терроризма, подстрекательство к террористическим актам и восхваление насилия. «Мы признаем необходимость на всех уровнях предпринимать активные усилия в целях предупреждения насильственного экстремизма и содействия гражданскому обществу в привлечении к этим задачам молодежи и обеспечении взаимодействия со всеми членами общества», - отмечают авторы заявления.

«Мы обеспокоены значительным и возрастающим потоком иностранных террористов-боевиков и угрозой, которую это представляет для всех государств, включая страны происхождения, транзита и направления террористов. Мы твердо намерены противодействовать этой угрозе путем укрепления сотрудничества и разработки соответствующих мер по предотвращению и устранению данного явления, включая оперативный обмен информацией, мероприятия на границах в целях выявления передвижений террористов, превентивную работу и необходимые меры реагирования со стороны органов уголовного правосудия. Мы будем работать вместе в интересах укрепления глобальной авиационной безопасности», - говорится в заявлении.

При это подчеркивается, что происходившие ранее и недавние террористические нападения, коснувшиеся всех частей мира, вновь подтверждают необходимость укрепления международного сотрудничества и солидарности в борьбе с терроризмом.

«Мы навсегда сохраним память о жертвах этих нападений», - говорится в заявлении.