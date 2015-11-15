Филатов заявляет, что Охендовский хочет аннулировать полномочия ТИК Днепропетровска
22:03, 15 ноября 2015Политика
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Кандидат в мэры Днепропетровска Борис Филатов заявляет, что глава Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский хочет аннулировать полномочия Территориальной избирательной комиссии Днепропетровска.
Борис Филатов заявляет, что Охендовский хочет аннулировать полномочия ТИК Днепропетровска / УНИАН
Об этом Борис Филатов сообщил в Facebook.
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«Прямо сейчас Охендовский собирает ЦИК, чтобы аннулировать полномочия городской ТИК и сорвать выборы в Днепропетровске», - утверждает Филатов.
В связи с этим он обращается к лидерам парламентских фракций, народных депутатов, международных наблюдателей, журналистов, общественности, президенту Украины с просьбой высказать четкую позицию относительно защиты волеизъявления жителей города Днепропетровска.
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