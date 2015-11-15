Филатов заявляет, что Охендовский хочет аннулировать полномочия ТИК Днепропетровска

Об этом Борис Филатов сообщил в Facebook.

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«Прямо сейчас Охендовский собирает ЦИК, чтобы аннулировать полномочия городской ТИК и сорвать выборы в Днепропетровске», - утверждает Филатов.

В связи с этим он обращается к лидерам парламентских фракций, народных депутатов, международных наблюдателей, журналистов, общественности, президенту Украины с просьбой высказать четкую позицию относительно защиты волеизъявления жителей города Днепропетровска.