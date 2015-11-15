Порошенко не доволен работой Генпрокуратуры

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не доволен работой Генеральной прокуратуры.

Об этом глава государства сказал в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось сегодня вечером.

"Я не доволен работой Генеральной прокуратуры", - сказал он, отвечая на вопрос.

По словам Порошенко, Генпрокуратура требует кардинальных и системных изменений.

Он напомнил о шагах, которые уже были сделаны в части реформирования ГПУ, в том числе об увольнении 4 тысяч сотрудников органов прокуратуры и объявлении о наборе в местные прокуратуры.

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Президент призвал общество активно участвовать в процессе реформирования и в конкурсе по отбору в новые органы прокуратуры.