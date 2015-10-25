В МВД заявили об отсутствии значительных нарушений и спокойном прохождении выборов в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

“К счастью, на сегодняшний момент каких-то серьезных нарушений мы не наблюдаем. Но думаю, нам стоит ожидать еще серьезный момент - подсчет голосов. Мы готовы к обеспечению правопорядка”, - сказал он.

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По словам Ярового, в Киеве и Киевской области также процесс голосования идет спокойно. “Да, есть определенные нарушения. Мы их фиксируем, проверяем. Но голосование проходит достаточно спокойно в Киеве и Киевской области”, - сказал он.

Яровой отметил, что для обеспечения общественного порядка на выборах в Украине привлечено более 102 тыс. правоохранителей.