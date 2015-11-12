СБУ задержала в Запорожье интернет-пропагандиста "ДНР" (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, с представителем фэйкового "министерства" пропагандист познакомился в начале 2014 года по интернету и получил предложение за деньги размещать в соцсетях антиукраинские материалы.

По данным СБУ, приняв предложение, он с помощью созданного на чужое имя аккаунта осуществлял размещение антиукраинских материалов в различных информационно-аналитических пабликах.

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"Публиковались материалы о результатах проведенных на территории региона радикальных акций, том числе и террористических актов, а так же материалы с призывами к насильственной смене конституционного строя, Украины, к акциям неповиновения власти, инструкции по уклонению от мобилизации и другие материалы, целью которых была дестабилизация социально-политической ситуации в регионе", - сообщили в УСБУ.

По информации пресс-центра ведомства, с целью сокрытия незаконной деятельности пропагандист использовал специальные сервисы, позволяющие менять ІР-адреса фактического места доступа в сеть Интернет.

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Злоумышленник был задержан 10 ноября. "Во время задержания правонарушитель пытался оказать сопротивление сотрудникам СБУ и скрыть доказательства своей деятельности в интересах "Министерства связи ДНР", - рассказали в управлении.

Компьютерная техника, с помощью которой осуществлялась антиукраинская деятельность, изъята и отправлена на экспертизу, по итогам которой действия злоумышленника будут квалифицированы в рамках Уголовного кодекса Украины.