Новый председатель Житомирского облсовета первым делом отказалась от зарплаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на сессии облсовета после того, как было объявлено, что по результатам тайного голосования ее избрали председателем.

"Я отказываюсь от зарплаты председателя Житомирского областного совета, то есть, предлагаю ее установить символической, в размере 1 грн", - сказала Лабунская.

Депутаты поддержали такое предложение, проголосовав за него.

На сессии также объявили о создании в Житомирском областном совете 8 депутатских фракций: "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Батькивщина", Объединения "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Свобода", Народной партии, УКРОП и "Оппозиционный блок".

В сессии объявлен перерыв, работу планируется продолжить на следующей неделе.

Лабунская отметила, что в областном совете, скорее всего, удастся создать мощную коалицию. "Сейчас, перед выборами (вторым туром выборов мэра Житомира - УНИАН), трудно говорить, какой будет эта коалиция, какие депутаты войдут в нее, думаю, что после 15 ноября страстей станет меньше", - сказала председатель облсовета.

Как сообщал УНИАН, председателем Житомирского областного совета VII созыва была избрана депутат ВО "Батькивщина" Лабунская.

По результатам выборов 25 октября в Житомирской областной совет прошли представители 8 партий.