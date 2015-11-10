ОПОРА показала инфографику по второму туру выборов мэров в Украине

Только в 5 из 35 городов, в которых количество избирателей равно или более 90 тыс., победителя на выборах городского головы определили 25 октября: это Славянск, Лисичанск, Одесса, Тернополь и Харьков.

Отмечается, что в 29 из 35 городов 15 ноября состоится второй тур (повторное голосование), по результатам которого будут определены новые мэры.

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К таким городам относятся: Киев, Винница, Луцк, Днепропетровск, Днепродзержинск, Кривой Рог, Никополь, Павлоград, Краматорск, Житомир, Ужгород, Бердянск, Запорожье, Мелитополь, Ивано-Франковск, Белая Церковь, Кировоград, Северодонецк, Львов, Николаев, Кременчуг , Полтава, Ровно, Сумы, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов и Черновцы.

При этом 25 октября в Мариуполе не голосовали, дата проведения выборов до сих пор остается неизвестной.