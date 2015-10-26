ОГА: В Житомирский облсовет проходят 8 партий, лидеры - "БПП", "Батькивщина" и "Оппоблок"
16:56, 26 октября 2015Политика
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В Житомирский областной совет, по результатам обработки 66% протоколов, проходят 8 партий.
На Житомирщине лидирует "Блок Петра Порошенко "Солидарность" / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Житомирской областной государственной администрации.
По предварительным подсчетам, на Житомирщине лидирует "Блок Петра Порошенко "Солидарность", который получил 23,36% голосов. За ВО "Батькивщина" проголосовали 16,89% избирателей, Оппозиционный блок" - 9,03%.
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Также преодолевают 5-процентный барьер партии: Радикальная партия Олега Ляшко – 8,99%, "Самопомощь", получив 8,32% голосов, "ВО "Свобода" – 7,41%, УКРОП – 7,37% и "Народная партия" - 7,25%.
Справка УНИАН. В Житомирский областной совет баллотируются кандидаты по спискам 16 партий.
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