Группа нардепов пытается попасть в L'Kafa Café, расположенном в Доме профсоюзов (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, представители заведения закрылись изнутри, а депутаты, которые стоят у входа, вызвали полицию, чтобы иметь возможность зайти внутрь помещения.

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Народный депутат Борислав Береза заявил: “Здесь в здании киевских профсоюзов находится заведение L'Kafa Café, которые здесь находятся незаконно по нескольким причинам. У этого заведения нет договора на аренду помещения. Во-вторых, также отсутствуют документы на реконструкцию здания”.

Кроме того, возле входа в кафе находится юрист от администрации Дома профсоюзов, которая утверждает, что L'Kafa Café размещается в здании законно.

Народные депутаты заявили, что хотят узнать, на каких основаниях в Доме профсоюзов находится частное заведение общественного питания. Также они хотят узнать, кто дал разрешение на открытие в здании, которое находится на реконструкции, кафе. Они отмечают, что реконструкция здания не завершена, и поэтому здесь не должно быть никаких заведений общественного питания. Также депутаты узнают, кто имеет прибыль от того, что в здании, где погибли люди во время Революции Достоинства, открыто частное кафе.

Возле кафе также находятся народные депутаты от фракции “Самопомощь” Егор Соболев и Семен Семенченко, от фракции “Батькивщина” - Игорь Луценко, внефракционный депутат Владимир Парасюк и другие.

Ранее сообщалось, что кафе на Крещатике еще не открылось. В то же время на официальном сайте сети есть анонс вечеринки 30 октября под название "Gold Friday".

А в сообществе компании в соцсети Вконтакте есть фотоотчет о проведенной вечеринке.