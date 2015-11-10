Кличко и Береза побеседовали в правительственной ложе Рады и пожали друг другу руки

Как известно, они оба являются кандидатами на пост мэра Киева, прошедшими во второй тур, который должен состояться 15 ноября.

Некоторые депутаты аплодисментами встретили то, что между ними происходит диалог. В журналистской ложе не было слышно, о чем они разговаривают, но время от времени те пожимали друг другу руки и хлопали друг друга по плечу.

Между Кличко и Березой в правительственной ложе находилась народный депутат из фракции БПП Наталья Агафонова.

После того, как Береза покинул правительственную ложу, Кличко продолжил беседу с Агафоновой.

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Напомним, ранее сегодня на сайте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко была размещена информация о дебатах между Березой и Кличко в Институте международных отношений 11 ноября в 19:30 с прямой трансляцией на телеканале "UA: Первый".

Пресс-служба Кличко назвала информацию о таких дебатах недостоверной и попросила СМИ не распространять ее. По словам пресс-секретаря политика, свою позицию относительно дебатов он уже озвучивал ранее.

Прежде Кличко заявлял, что не намерен "тратить время" на дебаты с Березой.