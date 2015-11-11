Гройсман рассчитывает, что завтра ВР рассмотрит вопрос ренты на газ и антидискриминационный законопроект

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал во время выступления на заседании ВР.

Председатель ВР выразил надежду, что завтра парламент сможет рассмотреть законопроект относительно ренты на газ.

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“Я рассчитываю, что сегодня состоятся все необходимые консультации”, - сказал он и отметил, что состоится, в частности, заседание профильного комитета, где должна быть найдена позиция, которая позволит завтра обеспечить результативное голосование.

Кроме того, Гройсман отметил, что завтра было бы целесообразно рассмотреть “еще один дискриминационный закон”.

Он отметил, что это является важным для выполнения плана по либерализации визового режима.