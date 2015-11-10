Парубий доволен, что парламент смог объединиться и принять "безвизовые" законы
14:25, 10 ноября 2015Политика
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий доволен, что парламент смог объединиться и принял законы, необходимые для визовой либерализации с ЕС.
Парубий: Мы смогли пройти рассмотрение важнейших законов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после завершения рассмотрения Верховной Радой ряда законопроектов, касающихся обязательств Украины по либерализации визового режима.
"Мы смогли пройти рассмотрение важнейших законов и антикоррупционных, и тех, которые предусматривают выполнение Украиной Плана действий по безвизовой либерарализации", - сказал Парубий.
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Он отметил, что "это была тяжелая, согласованная работа".
"Я рад, что парламент сумел объединиться и проголосовать по этим законам положительно", - сказал первый вице-спикер и поздравил с этим правительство и Верховную Раду.
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