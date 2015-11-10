Парубий доволен, что парламент смог объединиться и принять "безвизовые" законы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после завершения рассмотрения Верховной Радой ряда законопроектов, касающихся обязательств Украины по либерализации визового режима.

"Мы смогли пройти рассмотрение важнейших законов и антикоррупционных, и тех, которые предусматривают выполнение Украиной Плана действий по безвизовой либерарализации", - сказал Парубий.

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Он отметил, что "это была тяжелая, согласованная работа".

"Я рад, что парламент сумел объединиться и проголосовать по этим законам положительно", - сказал первый вице-спикер и поздравил с этим правительство и Верховную Раду.