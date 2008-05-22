Из-за гражданства Жвании могут пострадать сотрудники ВИР и суда

Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по фактам подделки документов одного из народных депутатов Украины.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, по фактам подделки и использования заведомо поддельных документов. На основании этих документов управлением ВИР (виз и регистраций) ГУМВД Украины в г. Киеве был выдан заведомо неправдивый вид на постоянное жительство в Украине одному из народных депутатов Украины, а бывшим Радянским судом г. Киева вынесено решение, на основании которого указанному лицу незаконно предоставлено гражданство Украины и выдан паспорт гражданина Украины.

Досудебное следствие по делу проводится Генеральной прокуратурой Украины.

По данным информированных источников УНИАН, речь идет о народном депутате Давиде ЖВАНИИ.

Ранее генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, которые позволили народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключается в противоречивости данных относительно временных периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые стали основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО отмечает, что "Генеральной прокуратуре стало известно о решении Радянского районного суда Киева 15 мая 2008 года только после поступления обращения заместителя главы Секретариата Президента – уполномоченного Президента по вопросам контроля над деятельностью СБУ Игоря ПУКШИНА от 15 мая 2008 года".