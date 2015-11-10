Луценко: Лучше гей-парад на Крещатике, чем российские танки в центре Киева

Об этом журналистам заявил лидер фракции БПП Юрий Луценко, передает "112 Украина".

Он напомнил, что письмо с соответствующим требованием прислал голова Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По словам Луценко, Украина должна согласиться на это.

"Между прочим хочу сказать, что дело не только в защите ЛГБТ-сообщества. Некоторые изобретательные украинцы приезжают в Европу и заявляют, что они принадлежат к ЛГБТ и в нашей стране их права не гарантируются. На этом основании они автоматически получают убежище. Поэтому эти страны говорят, что надо признать эти права. Я еще до Майдана говорил: лучше гей-парад на Крещатике, чем российские танки в столице", - сказал Луценко.

Он добавил, что ситуация заключается не только в защите прав ЛГБТ-сообщества.

"Я считаю, если мы идем в Европу, мы должны признавать все нормы, в том числе права ЛГБТ. Однако это не означает, что депутаты, которые за это проголосуют, поддерживают этот образ жизни. Я лично не поддерживаю образ жизни ЛГБТ. У меня другой выбор. Но я считаю невозможным дискриминировать их при приеме на работу по этому признаку", - сказал он.

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По словам Луценко, Рада может вернуться к рассмотрению этого вопроса, когда будет понимание, что для его одобрения есть большинство.

"Мы вернемся к этому вопросу, когда больше депутатов будут готовы голосовать. Фракция "Самопомич" вся отказывается голосовать по этому закону, и значительная часть "Народного фронта" также отказывается. Еще раз подчеркиваю, что мы не обсуждаем отношения двух взрослых людей. Божья заповедь говорит, что человек должен зарабатывать в поте лица своего. Так дайте человеку зарабатывать, а не смотрите на образ его жизни", - сказал нардеп.