В Раде появилось новое депутатское объединение "Европейская экологическая инициатива"
16:33, 10 ноября 2015Политика
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В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "Европейская экологическая инициатива".
В парламенте появилось очередное депутатское объединение / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале сообщил первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий.
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Он отметил, что председателем объединения избран внефракционный народный депутат Остап Еднак.
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