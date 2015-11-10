В Раде появилось новое депутатское объединение "Европейская экологическая инициатива"

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "Европейская экологическая инициатива".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале сообщил первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий. Читайте такжеВ парламенте появились еще три межфракционные объединения Он отметил, что председателем объединения избран внефракционный народный депутат Остап Еднак.

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