В российском "черном списке" оказался заместитель украинского министра

Министерство иностранных дел России ввело ограничения на въезд в Россию в отношении первого заместителя министра юстиции Украины, представителя БЮТ Евгения КОРНИЙЧУКА.

"С учетом того, что он заявил в своем публичном выступлении, мы предполагаем, что он не планирует посещать Россию", - заявил сегодня официальный представитель МИД России Андрей НЕСТЕРЕНКО, сообщают Вести.ru.

Как сообщал УНИАН, сегодня МИД России принял решение о введении ограничения на въезд в Россию ряда украинских политиков.

Такое решение было принято в связи с принятием властями Украины решения о запрете мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ на въезд на территорию Украины.

Справка УНИАН. Служба безопасности Украины 12 мая запретила мэру Москвы Ю.ЛУЖКОВУ въезд в Украину из-за его высказываний относительно Севастополя.

11 мая в Севастополе на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота РФ Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя «остался нерешенным», и Россия этот вопрос будет решать в интересах своего «государственного права».

Е.КОРНИЙЧУК в интервью газете "Сейчас" 19 мая заявил, что было бы логичным поставить вопрос объявления Владимира ПУТИНА персоной нон-грата в Украине.