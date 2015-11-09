Сегодня представят окончательный вариант изменений в Конституцию в части правосудия
13:36, 09 ноября 2015Политика
338 0
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сегодня состоится заседание Национального совета реформ, на котором будет представлен окончательный вариант проекта изменений в Конституцию в части правосудия, и до конца этой недели он может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады.
Порошенко анонсировал презентацию изменений к Конституции / zn.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной встречи вместе с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини с представителями СМИ.
Читайте такжеПорошенко инициирует введение в Конституцию отзыва депутатов ВР
"Сегодня, позднее, состоится заседание Национального совета реформ, где будет представлен уже окончательный вариант этой судебной реформы, и я надеюсь, что до конца текущей недели этот вариант конституционной реформы также появится в парламенте", - сказал он.
Президент напомнил, что эти изменения в Основной Закон положительно оценили Венецианская комиссия и Европейский Союз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter