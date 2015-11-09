Сегодня представят окончательный вариант изменений в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной встречи вместе с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини с представителями СМИ.

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"Сегодня, позднее, состоится заседание Национального совета реформ, где будет представлен уже окончательный вариант этой судебной реформы, и я надеюсь, что до конца текущей недели этот вариант конституционной реформы также появится в парламенте", - сказал он.

Президент напомнил, что эти изменения в Основной Закон положительно оценили Венецианская комиссия и Европейский Союз.