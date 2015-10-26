Венецианская комиссия считает нецелесообразным увольнение всех судей в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом заместитель главы Администрации президента Украины, секретарь Конституционной комиссии Алексей Филатов, комментируя Окончательное заключение Венецианской комиссии относительно проекта изменений в Конституцию Украины в части правосудия.

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Согласно заключению, «последняя версия проекта является очень позитивной и хорошо подготовленной и заслуживает полной поддержки».

Венецианская комиссия приветствовала введение конкурсных процедур при назначении судей на должности, отмену испытательного срока для судей, передачу полномочий по назначению и увольнению судей от Верховной Рады и президента в Высший совет правосудия и др.

Вместе с тем в пункте 36-bis Окончательного заключения отмечается, что «Венецианская комиссия считает, что увольнение всех судей, за исключением исключительных ситуаций, таких как смена конституционного строя, не соответствует европейским стандартам и принципу верховенства права. Кроме того, Венецианская комиссия считает, что замена всех судей (более 8 тыс.) не будет возможной без ущерба для дальнейшего отправления правосудия».

Также Венецианская комиссия отметила, что в случае реорганизации конкретного суда у его судей будут два возможных выбора: уйти в отставку или пройти прозрачный конкурс на новую должность.

Комментируя указанное заключение, Филатов отметил: «Как видим из заключения, Венецианская комиссия отвергает как увольнение всех судей, так и запрет судьям участвовать в конкурсе на должности в новых судах, когда они будут созданы. Венецианская комиссия полностью поддержала позицию Конституционной комиссии в этом вопросе. Соревнования в популизме вокруг него должны прекратиться».

Филатов также отметил, что «проведение прозрачных конкурсов на любую должность судьи, а также индивидуальное оценивание судей, необходимое для участия в конкурсе, предусмотрены принятым в феврале этого года Законом «Об обеспечении права на справедливый суд», и, по проекту Конституционной комиссии, должны быть закреплены также на уровне Конституции. Таким образом, судебная реформа и обновление судейского корпуса, которое действительно необходимо, будут идти исключительно правовым путем».

Как сообщалось, 23 октября 2015 года Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) на своем пленарном заседании предоставила положительное заключение относительно проекта изменений в Конституцию Украины в части правосудия, утвержденного Конституционной комиссией 4 сентября 2015 года.

Венецианская комиссия приветствовала, в частности: введение конкурсных процедур при назначении судей на должности, отмену испытательного срока для судей, отмену «нарушение присяги» в качестве основания для увольнения судей, формирование Высшего совета правосудия таким образом, чтобы большинство составляли судьи, избранные судьями, проведение реформы прокуратуры и обеспечение гарантий ее независимости (прежде всего, через лишение Верховной Рады полномочий по выражению недоверия Генеральному прокурору), а также лишение прокуратуры полномочий по осуществлению общего надзора, введение института конституционной жалобы и тому подобное.

Стратегией реформы судоустройства и судопроизводства на 2015-2020 годы, утвержденной указом президента 20 мая 2015 года, предусмотрена оптимизация судебной системы, которая будет включать реорганизацию отдельных судов, укрупнение апелляционных округов