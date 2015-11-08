"Батькивщина" не выйдет из коалиции, пока идет война на востоке Украины - Тимошенко

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко в эфире телеканала Интер.

"Мы ответственная политическая сила и, пока в Украине война, "Батькивщина" не выйдет из коалиции", - сообщила она.

Тимошенко подчеркнула, что политика сегодняшнего правительства недопустима, так как за последние 2 года за чертой бедности оказалось около 7 миллионов украинцев.

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Она подтвердила, что во вторник, фракция также проголосует за законы для либерализации визового режима Украины с Евросоюзом, а также за снижение ренты за газ для населения.

Ранее УНИАН сообщал, что фракция "Батькивщины" не будет участвовать в заседаниях Верховной Рады, пока народный депутат Андрей Тетерук (фракция "Народного фронта") не сложит депутатские полномочия.