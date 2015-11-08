Бельгийский суд может принять решение по жалобе Портнова на экс-замгенпрокурора Баганца
Портнов считает, что решением суда ЕС украинская прокуратура полностью себя дискредитировала.
18 ноября бельгийский суд может принять решение по жалобе бывшего первого заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова на экс-заместителя генпрокурора Алексея Баганца.
Об этом Портнов сказал в интервью корреспонденту УНИАН.
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«Уже состоялось три судебных заседания, на которые оппоненты (Баганец и бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий) не явились. Закон позволяет в случае, если им было сообщено, а им было сообщено, рассмотреть вопрос без них», - пояснил он.
При этом Портнов уточнил, что заявление относительно Махницкого он отозвал из суда ввиду, что последний публично оправдался, сказав, что не причастен к инициированию введения санкций в отношении бывшего чиновника.
Бывший чиновник АП напомнил, что в своем заявлении он утверждает, что Баганец «сфальсифицировал данные» и направил письмо, «который был полностью разгромлен решением суда ЕС» (Суд ЕС удовлетворил жалобу Портнова на Совет ЕС, ввела к нему санкции.)
Портнов также сообщил, что публичное заявление Махницкого с оправданиями была переведена на французский язык и приобщена к делу в бельгийском суде как «доказательство причастности Баганца к фальсификации уголовных дел и документов, которые были направлены в ЕС».
Портнов считает, что решением суда ЕС «украинская прокуратура полностью себя дискредитировала». «Сейчас в ЕС должны возникнуть вопросы к украинской власти - а почему мы за вас получили против себя решение суда? Решение суда получил ЕС и платить мне должен также ЕС! А через кого? Через генпрокуратуру. Это - железный материал, чтобы причастные прокуроры получили уголовную ответственность», - подчеркнул он.
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Портнов опроверг информацию о том, что нанял для своей защиты «дорогих брюссельских адвокатов», стоимость услуг которых стоит 300-350 евро в час. «Эта информация полностью не соответствует действительности», - сказал экс-чиновник, уточнив, что оплатил услуги юриста небольшой французской компании примерно 14 тыс. евро.
Как сообщал УНИАН, ранее чиновник времен режима Януковича Портнов выиграл Европейский Суд в Люксембурге. Согласно этому решению с него сняты все санкции Евросоюза, в том числе аресты счетов и недвижимости. Европа теперь должна возместить Портнову убытки, понесенные им за подачу судебного иска: билеты в Люксембург, ночлег в гостиницах.
Читайте полный текст эксклюзивного интервью Андрея Портнова для УНИАН.