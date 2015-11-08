Бельгийский суд может принять решение по жалобе Портнова на экс-замгенпрокурора Баганца

18 ноября бельгийский суд может принять решение по жалобе бывшего первого заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова на экс-заместителя генпрокурора Алексея Баганца.

Об этом Портнов сказал в интервью корреспонденту УНИАН.

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«Уже состоялось три судебных заседания, на которые оппоненты (Баганец и бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий) не явились. Закон позволяет в случае, если им было сообщено, а им было сообщено, рассмотреть вопрос без них», - пояснил он.

При этом Портнов уточнил, что заявление относительно Махницкого он отозвал из суда ввиду, что последний публично оправдался, сказав, что не причастен к инициированию введения санкций в отношении бывшего чиновника.

Бывший чиновник АП напомнил, что в своем заявлении он утверждает, что Баганец «сфальсифицировал данные» и направил письмо, «который был полностью разгромлен решением суда ЕС» (Суд ЕС удовлетворил жалобу Портнова на Совет ЕС, ввела к нему санкции.)

Портнов также сообщил, что публичное заявление Махницкого с оправданиями была переведена на французский язык и приобщена к делу в бельгийском суде как «доказательство причастности Баганца к фальсификации уголовных дел и документов, которые были направлены в ЕС».

Портнов считает, что решением суда ЕС «украинская прокуратура полностью себя дискредитировала». «Сейчас в ЕС должны возникнуть вопросы к украинской власти - а почему мы за вас получили против себя решение суда? Решение суда получил ЕС и платить мне должен также ЕС! А через кого? Через генпрокуратуру. Это - железный материал, чтобы причастные прокуроры получили уголовную ответственность», - подчеркнул он.

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Портнов опроверг информацию о том, что нанял для своей защиты «дорогих брюссельских адвокатов», стоимость услуг которых стоит 300-350 евро в час. «Эта информация полностью не соответствует действительности», - сказал экс-чиновник, уточнив, что оплатил услуги юриста небольшой французской компании примерно 14 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, ранее чиновник времен режима Януковича Портнов выиграл Европейский Суд в Люксембурге. Согласно этому решению с него сняты все санкции Евросоюза, в том числе аресты счетов и недвижимости. Европа теперь должна возместить Портнову убытки, понесенные им за подачу судебного иска: билеты в Люксембург, ночлег в гостиницах.

Читайте полный текст эксклюзивного интервью Андрея Портнова для УНИАН.