Боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Авдеевки и Красногоровки

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреливали наших военных в районе Авдеевки и Красногоровки", - отметили в пресс-центре.

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Также в сообщении говорится, что "из гранатометов и стрелкового оружия 5 раз Марьинку и 6 раз обстреливали Пески. Последний обстрел происходил 4.48-5.10. по Пескам с района Химзавода".