Боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Авдеевки и Красногоровки
07:25, 06 ноября 2015Война
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Начиная с 18 часов и до 6 утра боевики 13 раз открывали огонь в сторону позиций украинских военных.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреливали наших военных в районе Авдеевки и Красногоровки", - отметили в пресс-центре.
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Также в сообщении говорится, что "из гранатометов и стрелкового оружия 5 раз Марьинку и 6 раз обстреливали Пески. Последний обстрел происходил 4.48-5.10. по Пескам с района Химзавода".
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