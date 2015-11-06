Перевыборы Сватовского горсовета и Новоайдарского райсовета пройдут в декабре

Об этом говорится в сообщении гражданской сети ОПОРА.

Датой проведения выборов в Новоайдарский районный совет было определено 20 декабря 2015 года. Данный факт наблюдателям ОПОРЫ сообщила председатель Новоайдарской районной ТИК Ирина Шопина.

"Нашей комиссией на заседании была определена дата проведения повторных выборов в райсовет. Это будет 20 декабря. Данная дата была утверждена постановлением", - сказала она.

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Кроме того, 27 декабря 2015 года будет проведено повторное голосование на выборах в Сватовский городской совет. Данный факт наблюдателям ОПОРЫ подтвердила заместитель председателя Сватовской городской ТИК Ирина Боровая.

"У нас уже определена постановлением дата повторных выборов. Состоятся они 27 декабря. На данный момент комиссия закрывает ряд организационных вопросов по проведению очередных выборов, и с 15 ноября приступаем к подготовке и организации проведения повторных выборов в горсовет", - рассказала она.