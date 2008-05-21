У Ющенко объяснили, за что взъелись на Жванию

Заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН заявляет, что факт нарушения законодательства народным депутатом Давидом ЖВАНИЕЙ подтвержден документально.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

И.ПУКШИН отметил, что обращение в Генеральную прокуратуру по фактам нарушения законодательства является прямой обязанностью заместителя главы Секретариата - Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Как заявил И.ПУКШИН, он обязан реагировать на информацию о фактах нарушения законодательства, кого бы они ни касались - обычного ли гражданина, известного ли бизнесмена или политика, независимо от его причастности к какой-либо политической силе. Заместитель главы Секретариата ежедневно подписывает сотни аналогичных представлений относительно фактов нарушений украинского законодательства и Конституции Украины, сказал И.ПУКШИН.

«Если есть факты нарушения действующего законодательства, и они подтверждены документами, как в случае с народным депутатом Верховной Рады Украины Давидом ЖВАНИЕЙ, это - моя прямая обязанность обратить на это внимание Генеральной прокуратуры», - подчеркнул И.ПУКШИН.

Поэтому он направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой безотлагательно осуществить проверку по этому вопросу и проинформировать Секретариат Президента для доклада главе государства, поскольку эта ситуация касается народного депутата.

В соответствии с этим письмом, ГПУ должна осуществить проверку не только действий Д.ЖВАНИИ, но и работников органов внутренних дел, которые выдали паспорт гражданина Украины Д.ЖВАНИИ на основании решения Радянского районного суда города Киева от 30 сентября 1999 года.

И.ПУКШИН убежден, что решение суда не давало работникам органов внутренних дел юридических оснований для выдачи паспорта гражданина Украины. В решении суда не указаны точная дата и месяц 1991 года, с которого Д.ЖВАНИЯ проживает в Украине. Так, при условии приезда его в Украину и постоянного проживания после 13 ноября 1991 года, он не мог быть гражданином Украины в связи с определением принадлежности к гражданству Украины. Также суд не подтвердил факт постоянного проживания его в Украине на 24 августа 1991 года (дня установления независимости Украины) или на 13 ноября (дата вступления в действие закона Украины «О гражданстве Украины»).

И.ПУКШИН отметил, что он допускает наличие неодиночных случаев нарушений законодательства по обретению гражданства Украины, особенно в начале становления украинской государственности. Однако он удивлен, что именно народные избранники не подают пример неуклонного соблюдения и уважения к закону.

Заместитель главы Секретариата подчеркнул, что направленное им письмо в ГПУ в этом случае является реакцией на публикации в электронных и печатных средствах массовой информации, в которых были приведены упомянутые документы.

“Секретариат Президента и в дальнейшем будет реагировать на факты нарушения законодательства. Общество должно видеть, как на практике воплощается принцип равенства перед законом”, - отметил И.ПУКШИН.

Как сообщалось, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, которые позволили народному депутату Украины (фракция НУ-НС) Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключается в несовпадении данных по временным периодам пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия судебных решений, позволившим ему получить украинское гражданство.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО отмечает, что "Генеральной прокуратуре стало известно о решении Радянского районного суда Киева 15 мая 2008 года только после поступления обращения заместителя главы Секретариата Президента – уполномоченного Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ Игоря ПУКШИНА от 15 мая 2008 года".