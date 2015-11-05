Во время заседания суда по делу Корбана милиционер потерял сознание
13:44, 05 ноября 2015Политика
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Пятеро правоохранителей вынесли его из зала судебных заседаний.
Геннадий Корбан / Фото УНИАН
Во время рассмотрения отвода судьи Ларисы Цокол в Печерском районном суде Киева один из милиционеров потерял сознание.
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Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления адвокатов задержанного лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана сотрудник МВД, который вместе с другими правоохранителями в судебном зале отгораживал журналистов и присутствующих на заседании от участников судебного разбирательства, потерял сознание и упал на пол.
Пятеро правоохранителей вынесли его из зала судебных заседаний. В зале стали призывать, чтобы кто-то вызвал скорую медицинскую помощь.
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