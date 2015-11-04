УКРОП предлагает перенести выборы в Мариуполе и Красноармейске на 2016 год

Об этом заявил председатель Донецкой областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Роман Свитан. По его убеждению, другим приемлемым вариантом может быть введение в этих городах военно-гражданских администраций.

«Избирательный процесс на Донбассе был сорван, а причины срыва еще и до сих пор не устранены, – напомнил Роман Свитан. – Поэтому, принимая решение о проведении выборов, Верховная Рада и Президент должны исходить из выполнения главной задачи - сохранения целостности государства».