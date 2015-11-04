УКРОП предлагает перенести выборы в Мариуполе и Красноармейске на 2016 год
19:10, 04 ноября 2015Политика
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Выборы на Донбассе, в частности в Мариуполе и Красноармейске, должны быть перенесены на начало 2016 года.
В донецком Укропе считают, что выборы необходимо перенести / ukrop.com.ua
Об этом заявил председатель Донецкой областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Роман Свитан. По его убеждению, другим приемлемым вариантом может быть введение в этих городах военно-гражданских администраций.
«Избирательный процесс на Донбассе был сорван, а причины срыва еще и до сих пор не устранены, – напомнил Роман Свитан. – Поэтому, принимая решение о проведении выборов, Верховная Рада и Президент должны исходить из выполнения главной задачи - сохранения целостности государства».
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