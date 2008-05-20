Ющенко отменил неопубликованное решение Кабмина об ОПЗ и Укртелекоме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения правительства о передаче Кабинету Министров Украины полномочий по управлению корпоративными правами "Одесского припортового завода" и «Укртелекома».

Об этом говорится в Указе главы государства “Об остановке действия распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 мая 2008 года №717-р.” от 20 мая 2008 г., текст которого размещен на официальном сайте Президента.

В документе, в частности, отмечается, что Кабинетом Министров 16 мая с. г. издано распоряжение №717-р «Об осуществлении Кабинетом Министров Украины полномочий по управлению государственными корпоративными правами», которым полномочия по управлению государственными корпоративными правами открытых акционерных обществ «Одесский припортовый завод», «Киевский завод реле и автоматики», «Киевский мотоциклетный завод», «Турбоатом», «Завод «Маяк», «Феодосийская судостроительная компания «Море», «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г.И.Петровского», «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов», «Укртелеком», «Меридиан» имени С.П.Королева» и Государственной акционерной компании «Украина туристическая» возложены на Кабинет Министров Украины.

В указе отмечается, что это распоряжение “издано правительством Украины с превышением предоставленных ему полномочий, вопреки требованию пункта 5 статьи 116 Конституции Украины, которая обязывает его осуществлять управление объектами государственной собственности в соответствии с законом”.

Президент отмечает, что правовые основы управления объектами государственной собственности определены Законом Украины «Об управлении объектами государственной собственности».

Данным законом к полномочиям Кабинета Министров Украины по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству в уставных фондах хозяйственных организаций, отнесено определение порядка назначения уполномоченного лица на исполнение функций по управлению корпоративными правами государства, порядка управления корпоративными правами государства и выплаты вознаграждения уполномоченным лицам за надлежащее выполнение ими функций по управлению корпоративными правами государства; принятие по предоставлению Фонда государственного имущества Украины решения о передаче полномочий по управлению корпоративными правами государства уполномоченным органам управления и хозяйственным структурам (пункты 3, 13 и 14 части второй статьи 5 Закона).

Функции по управлению корпоративными правами государства выполняются Кабинетом Министров Украины в соответствии с данным законом непосредственно, без созыва собраний акционеров, в случае, если корпоративные права государства составляют 100 процентов в уставном фонде хозяйственной организации (часть четвертая статьи 11). Однако в уставных фондах открытых акционерных обществ «Одесский припортовый завод», «Киевский завод реле и автоматики», «Турбоатом», «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г.И.Петровского», «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов», «Укртелеком», «Меридиан» имени С.П.Королева», указанных в распоряжении №717-р, государственная доля составляет менее 100 процентов.

В таких случаях непосредственное осуществление управления корпоративными правами государства (в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины) законом возложено на министерства и другие органы исполнительной власти, Фонд государственного имущества Украины, государственные хозяйственные организации, уполномоченные лица (статьи 6, 7, 9, 10), отмечается в указе.

Следовательно, распоряжение Кабинета Министров Украины от 16 мая 2008 года №717-р не соответствует также части второй статьи 8 Конституции Украины, которой установлено, что нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей, части второй статьи 6, части второй статьи 19 и части третьей статьи 113 Основного Закона Украины, которые обязывают КМУ руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины, действовать на основе и образом, ими предусмотренным.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции Украины, Президент постановил остановить действие распоряжение Кабинета Министров Украины от 16 мая 2008 года №717-р «Об осуществлении Кабинетом Министров Украины полномочий по управлению государственными корпоративными правами».

Этот Указ вступает со дня его опубликования.

В то же время, В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 мая 2008 года №717-р, “которое на данное время не опубликовано”.

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлении уполномочена заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.