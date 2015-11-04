ЦИК обнародовал итоги первого тура в Павлограде

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Вершину проголосовало 14130 избирателей (35,56%), за Терехова - 7341 избиратель (18,47%).

В свою очередь кандидат от Радикальной партии Искендер Искендеров получил поддержку 5198, или 13,08% избирателей, а действующий мэр Иван Метелица ("Видродження") - 4427, или 11,14% голосов.

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Самовыдвиженец Николай Житник получил результат в 7,74% (3077 голосов), представитель "Блока Петра Порошенко "Солидарнисть" Владимир Тихонов - 5,97% (2371 голос), а другие кандидаты набрали менее 3%.

Всего в выборах мэра Павлограда участвовали 11 кандидатов, при этом данные о Вершине и Терехове на сайте ЦИКа отсутствуют.

Второй тур выборов мэра должен пройти 15 ноября.

Напомним, что ситуация со вторым туром в Павлограде обернулась громким скандалом.

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27 октября 9 членов ЦИК поддержали решение, разъясняющее, что если на момент проведения выборов в городе количество избирателей в списках составляло менее 90 тысяч, то второй тур выборов мэра проводиться не должен.

По мнению Комитета избирателей Украины, ЦИК грубо нарушил закон "О местных выборах", отменив тем самым второй тур мэра Павлограда, где горизбирком в протоколе указал, что в городе уже менее 90 тыс. избирателей.

Как заявил кандидат от УКРОПа, "на 30 сентября в Павлограде было избирателей 92 856 человек, в день выборов было 90 255, и уже после выборов на следующий день оказалось, что у нас 89 850 человек".

29 октября Киевский апелляционный административный суд по жалобе Терехова признал противоправным постановление ЦИКа об отмене второго тура выборов мэра Павлограда. ЦИК обжаловал это решение, однако Высший административный суд в итоге его подтвердил.