ЦИК обжаловал в Высшем админсуде второй тур выборов мэра Павлограда (документ)

Апелляционная жалоба подписана председателем ЦИК Михаилом Охендовским.

Об этом сообщил представитель в суде кандидата в мэры Павлограда Евгения Терехова (УКРОП) Роман Бабий.

«Решение Киевского апелляционного административного суда подтверждает, что решение ТИК Павлограда о проведении второго тура было правильным. Но решение суда пока не вступило в законную силу – это должно было случиться в воскресенье, но поскольку сегодня ЦИК подала апелляционную жалобу, то решение вступит в силу в случае, если после рассмотрения апелляции его оставят в силе. Заседание Высшего административного суда запланировано в понедельник, в 14.00», – сообщил Роман Бабий.

По его словам, второй тур выборов мэра в Павлограде может быть сорван, «если ВАСУ удовлетворит апелляцию ЦИК и отменит решение суда от 29 октября». Но мы считаем свою позицию достаточно сильной и надеемся, что ВАСУ поддержит уже вынесенное решение», – сказал он.

«Поскольку ЦИК подал апелляцию, то значит, считает, свою позицию правильной, и исходя из нее, второго тура выборов в Павлограде быть не должно», – добавил Бабий.

«Власть продолжает подбрасывать дрова в костер собственной гибели, – прокомментировал апелляцию ЦИК Евгений Терехов, который выходит во второй тур выборов мэра Павлограда. – Наша радость о справедливости была преждевременной. Но наши кулаки сжимаются ещё крепче. Мы готовы к борьбе против прогнившей системы, тянущей нас вниз».

Напомним, 29 октября Киевский апелляционный административный суд удовлетворил в полном объеме иск кандидата в мэры Павлограда от «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Евгения Терехова об отмене постановления ЦИК о рекомендациях Павлоградской ТИК не проводить второй тур выборов мэра в этом городе.