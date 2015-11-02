ВАСУ признал законным второй тур в Павлограде

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Высшего админсуда, рассмотрев дело по апелляционной жалобе ЦИК, пришла к выводу, что решение Киевского апелляционного админсуда является законным, и следовательно отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

В частности, в постановлении ВАСУ говорится, что Центризбирком не позднее чем за 5 дней до начала избирательного процесса публикует на своем сайте и в общегосударственных и местных СМИ информацию о численности избирателей, а следовательно об избирательной системе — абсолютного или относительного большинства — и не может изменять эту систему в ходе избирательного процесса.

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В ВАСУ считают, что Центризбирком, изменив своим постановлением избирательную систему выборов мэра Павлограда, выполнил несвойственные для него функции, поэтому Киевский апелляционный админсуд принял законное решение об отмене соответствующего постановления ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 9 членов ЦИК поддержали решение, разъясняющее, что если на момент проведения выборов в городе количество избирателей в списках составляло менее 90 тысяч, то второй тур выборов мэра проводиться не должен.

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Комитет избирателей Украины считает, что ЦИК грубо нарушил закон "О местных выборах", отменив тем самым второй тур мэра Павлограда, где горизбирком в протоколе указал, что в городе уже менее 90 тыс. избирателей.

По данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации КИУ, во второй тур выборов мэра Павлограда вышли Терехов (УКРОП) и Анатолий Вершина ("Оппозиционный блок").

Как заявил кандидат от УКРОПа, "на 30 сентября в Павлограде было избирателей 92 856 человек, в день выборов было 90 255, и уже после выборов на следующий день оказалось, что у нас 89 850 человек".

29 октября Киевский апелляционный административный суд по жалобе Терехова признал противоправным постановление ЦИКа об отмене второго тура выборов мэра Павлограда.