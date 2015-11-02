ЦИК досрочно прекратила полномочия Мариупольской и Красноармейского городских избирательных комиссий

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК, которое провел председатель Комиссии Михаил Охендовский.

Проанализировав решение этих избирательных комиссий, объяснения отдельных членов комиссий и другие имеющиеся материалы, Комиссия, в частности, установила, что, вопреки решению ЦИК, указанные избирательные комиссии не обеспечили передачу изготовленных избирательных бюллетеней из соответствующих местных выборов избирательным комиссиям низшего уровня.

Кроме того, отдельные решения этих избирательных комиссий противоречат законодательству и приняты с превышением их полномочий, а систематические нарушения указанных избирательных комиссий обязательных предписаний избирательного закона и решений Центральной избирательной комиссии привели к нарушению гарантированных Конституцией Украины избирательных прав граждан Украины.

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Комиссия также отметила, что установленные ею факты могут свидетельствовать о наличии в действиях отдельных членов этих избирательных комиссий признаков препятствования осуществления реализации избирательных прав граждан Украины, препятствование деятельности других субъектов избирательного процесса и состава преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Украины, что привело к тяжелым последствиям – непроведение выборов депутатов Мариупольского и Красноармейского городских советов и Мариупольского и Красноармейского городских голов.

Комиссия отменила постановление Мариупольской городской избирательной комиссии от 30 октября 2015 года № 124 "Об установлении результатов выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, выборов сельского, поселкового, городского головы, старосты, депутатов в многомандатном избирательном округе", поскольку обстоятельства, приведенные в этом постановлении, не являются определенным избирательным законом основаниями для принятия избирательной комиссией решения о признании выборов несостоявшимися. Комиссией было установлено, что указанное решение противоречит законодательству и принято с превышением полномочий указанной комиссии.

По этим же основаниям Комиссия отменила решение Красноармейской городской избирательной комиссии от 25 октября 2015 года № 52 "О признании очередных выборов депутатов Красноармейского городского совета Донецкой области 25.10.2015 г. несостоявшимися" и № 53 "О признании очередных выборов Красноармейского городского головы 25.10.2015 г. несостоявшимися".

Кроме того, установив факты систематического нарушения Мариупольской и Красноармейской городскими избирательными комиссиями требований Законов Украины "О местных выборах", "О Центральную избирательную комиссию", Комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные в "Приазовском рабочем", за повреждения, а также ошибки в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участие в местных выборах.

Сегодня ЦИК рекомендовал ВР назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске на 15 ноября.