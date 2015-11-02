В МВД считают ответственным за срыв выборов в Мариуполе лично Охендовского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили советники министра внутренних дел Иван Стойко и Зорян Шкиряк.

По словам Шкиряка, он "все-таки хотел бы еще раз обратиться к ЦИК, в частности ее председателю господину Охендовскому, который очень умеет говорить о законности тех или иных вещей, помнить о своей главной миссии и не подменять понятий. Лично я считаю, что очень большую роль в негативных последствиях первого тура (выборов) имеет в связи с бездарной, а порой преступной работой ЦИК”.

Читайте такжеЯрош призвал перенести выборы в Мариуполе на 2017 год и заявил, что батальоны не дадут "слить" город "ДНР"

В свою очередь Стойко отметил, что срыв выборов в Мариуполе - это ответственность лично Охендовского, который своевременно не вмешался в ситуацию и не распорядился оперативно принять решение о печати бюллетеней в другом месте.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе.

Читайте такжеПорошенко объяснил, почему были сорваны выборы в Мариуполе

Мариупольский избирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты "Приазовский рабочий". Такое решение было принято из-за найденных разорванных бюллетеней, а также ошибок в них.

В связи с этим Мариупольский теризбирком обратился к ЦИК с требованием перенести дату выборов.

Милиция проводит расследование событий, которые привели к срыву выборов в Мариуполе.

Сам же Охендовский считает, что политические силы в Мариуполе изначально были настроены на срыв выборов и категорически отрицает вину ЦИКа в этом.