Штаб Вилкула скомпрометировал "Батькивщину" ложным заявлением от имени ее лидера Чеберды

Сам Чеберда шокирован тем, что от его имени и от имени «Батькивщини» делаются подобные заявления. – Я такого не говорил, что там пишут – я не видел. Я за рубежом, - прокомментировал ситуацию лидер днепропетровской «Батькивщины».

Информационный вброс – дело рук Александра Вилкула и его штаба, уверенны эксперты. – Вилкул пытается скомпрометировать объединение демократических сил в Днепропетровске, распространяя ложную информацию через подконтрольные ему информационные ресурсы. Он понимает, что у него уменьшаются шансы на победу, поэтому пытается через такие вбросы снизить явку на выборах, - рассказал политолог Андрей Шулика.

Напомним, что на прошлой неделе Юлия Тимошенко лично заявила, что она и ее политическая поддержат Бориса Филатова во втором туре выборов днепропетровского городского головы. Также лидер «Батькивщини» поддержала призыв Борис Филатова к объединению всех демократически-патриотических сил в один кулак, дабы дать отпор реваншистам во главе с Александром Вилкулом. Эту идею также поддержали представители БПП «Солидарность» и «Самопомощи», заявив о своей готовности подписать соответствующий меморандум.

Эксперты настаивают на том, что Александр Вилкул боится подобного объединения, потому как понимает, что оно ставит крест на его амбициях стать мэром Днепропетровска. Поэтому он пытаться любой ценой препятствовать этому. – Думаю, нас в будущем ждет немало заявлений подобного рода. Но здесь стоит понимать – что решение об объединении патриотических сил окончательное и единственно верное. Поэтому всякую будущею информацию о разброде и шатаниях в стане демократических сил стоить воспринимать как фейк и информационные вбросы, - объяснил Андерй Шулика.