Заседание суда по делу Корбана (запись)

В Новозаводском районном суде Чернигова состоялось заседание по избранию меры пресечения лидеру партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадию Корбану.

Как передает корреспондент УНИАН, суд начался около 17.00 в небольшом помещении, поэтому не все журналисты смогли попасть на заседание. Правоохранители закрыли и охраняют вход в помещение.

Судебное заседание переносили несколько раз в течение дня: сначала было анонсировано на 10.00, затем на 13.00 и на 16.00.

Утром около 100 активистов пришли к зданию суда с флагами и плакатами с надписями в поддержку Корбана.

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Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски у членов «УКРОПа». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. В дальнейшем стало известно, что Корбана удерживают в следственном изоляторе СБУ.

В Днепропетровске также был задержан помощник народного депутата, члена политсовета партии "УКРОП" Бориса Филатова Михаил Кошляк.