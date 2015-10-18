Избрание Украины непостоянным членом СБ ООН подтверждает глобальную мировую изоляцию России - Порошенко

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье вечером.

«Это подтверждает глобальный мировой изоляции России. Россия пыталась сформировать количество стран, которые не голосовали за нас ... В марте 2014 года, когда началась аннексия Крыма и мы и наши партнеры поставили на Генассамблее резолюцию, осуждающую действия России в отношении Украины - ровно сто стран, этого достаточно, потому что это большинство стран ООН проголосовали за решительное осуждение действий России. И тогда это тоже считалось победой, потому что никто не хочет просто так выступать против России ... На сегодня, несмотря на активную работу представителей РФ, Украины получила 177 голосов, оставив Россию уже в глобальной международной изоляции», - сказал глава государства.

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Президент также отметил важный момент - впервые за всю историю в Совбезе сидеть агрессор и объект агрессора.

Он убежден, что Украина сегодня имеет уникальные новые возможности.

"В следующем году состоятся выборы генерального секретаря ООН. Рекомендации кандидатур дает Совет безопасности ООН. Украина среди других 15 членов получит свою возможность повышенного воздействия на международную политику ", - сказал президент.

Кроме того, как напомнил Порошенко, Украина вместе с партнерами выдвинула рекомендации по реформированию СБ ООН.

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Как сообщал УНИАН, 15 октября Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2016-2017 гг., "за" проголосовали 177 стран.

Также в непостоянные члены Совета безопасности ООН избрали Египет, Сенегал, Уругвай и Японию. Они вместе с Украиной заменят Иорданию, Нигерию, Литву, Чад и Чили.

Справка УНИАН. В Совет Безопасности входят 15 стран. Постоянными членами организации являются только пять из них, которые сыграли ключевую роль в создании ООН: Великобритания, Китай, Россия (как правопреемница СССР), США и Франция. Они также имеют право вето при голосовании.

Остальные десять мест ежегодно обновляются наполовину. Выборы непостоянных членов проходят каждую осень на Генеральной ассамблее ООН. Страна должна заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН из 193-х, сначала пройдя процедуру утверждения в своих региональных группах: азиатско-тихоокеанской, африканской, восточноевропейской, латиноамериканской и группе западноевропейских и других государств.

Последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза около 15 лет назад.

На сегодня членами ООН являются 193 страны.