Заместителем главы АП стал Елисеев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, соответствующий указ подписал глава государства Петр Порошенко.

Елисеев займется в АП внешней политикой.

Валерий Чалый, который ранее занимал эту должность, начинает работу на посту Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Перед этим Порошенко подписал указ об освобождении Елисеева с должности представителя Украины при Европейских Сообществах (Европейском Союзе).

Читайте такжеПорошенко назначил нового посла Украины в США*** Елисеев - кадровый дипломат, последние пять лет работал в Брюсселе в качестве представителя Украины при ЕС.

Родился 14 сентября 1970 года в Красноармейске Донецкой области. В 1992 году окончил Украинский институт международных отношений при Киевском университете им.Т.Шевченко. Специалист по международным отношениям, референт-переводчик французского языка.

С 1992 по 1994 годы - работа в МИД Украины. В 1994-1997 годах - третий, второй секретарь Постоянного представительства Украины при ООН. 1997-1999 годы - второй, первый секретарь Посольства Украины во Французской Республике.

В 1999-2000 годах Елисеев работал главным консультантом отдела двустороннего сотрудничества Главного управления по вопросам внешней политики Администрации президента Украины.

С ноября 2000 года по январь 2004 года - директор Кабинета министра иностранных дел Украины. До октября 2007 года - заместитель представителя Украины при ЕС.

С октября 2007 года по июнь 2010 года - заместитель министра иностранных дел Украины.

30 ноября 2007 года был назначен на должность руководителя делегации Украины на переговорах из ЕС относительно заключения Соглашения об ассоциации.

29 июня 2010 года стал представителем Украины при Европейском Союзе.

Владеет французским и английским языками.