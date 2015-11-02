Коалиция не нашла общего языка относительно выборов в Мариуполе и Красноармейске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам после Согласительного совета председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко,

На вопрос, договорилась ли коалиция относительно выборов в Мариуполе и Красноармейске, Луценко ответил: "Нет, коалиция, к сожалению, не нашла общего языка по этим вопросам".

Он напомнил, что "БПП" и "Народный фронт" предлагают провести "этап голосования 15 ноября", а "Батькивщина" и "Самопомич" "отвергают это и предлагают различные варианты, которые оттягивают выборы до следующего года". В то же время, отметил Луценко, альтернативный законопроект "Самопомич" и "Батькивщина" не предоставляют.

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По убеждению Луценко, должен быть внесен законопроект, который пройдет рассмотрение в профильном комитете Верховной Рады и будет вынесен на голосование парламента.

"Этот законопроект должен быть согласован фракциями коалиции. Голосование половины коалиции и внекоалиционных фракций по этому вопросу, с моей точки зрения, недопустимо по политическим мотивам", - Сказал Луценко.

Кроме того, он отметил, что сегодня во время встречи его фракции с президентом Петром Порошенко будут обсуждаться итоги выборов, которые прошли 25 октября.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", из-за повреждений, а также ошибки в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в местных выборах.