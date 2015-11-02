Украинцы в Нидерландах создали сайт о референдуме относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН сообщил основатель сайта Сергей Радочин, который приехал на работу в Нидерланды пятнадцать лет назад из Херсона и работает IT менеджером.

Говоря об этой инициативе, собеседник агентства отметил, что все началось с того, что в группе на Фейсбуке, которая называется Maidan_NL "началось обсуждение того, что надо что-то делать". "Мы живем в Нидерландах. Вопрос референдума уже решен, а поэтому надо хотя бы дать им (нидерландцам) возможность знать правду, а не только ту точку зрения, которую пропагандируют организаторы референдума. Что будет делать рядовой голландец, если он перед тем, как идти голосовать, захочет узнать о Соглашении об ассоциации? Скорее всего, он пойдет в Интернет и будет искать. На нашем сайте есть новости, есть информация относительно Соглашения об ассоциации, но также и точка зрения организаторов референдума. Так все и началось", - рассказал он.

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По словам Радочина, уже в ближайшие дни инициативная группа соберется на заседание, чтобы обсудить план и стратегию дальнейших действий. "Понятно, что надо стараться попасть в нидерландские средства массовой информации. В ближайшее время состоится собрание инициативной группы, чтобы выработать стратегию, понять, к чему мы готовы и на что у нас есть время и опыт", - подчеркнул он.

Собеседник агентства также сообщил, что пока эту инициативу он финансирует за собственные средства.