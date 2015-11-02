5 ноября депутаты рассмотрят законопроекты относительно либерализации визового режима с ЕС
Кроме того, в четверг депутаты рассмотрят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно создания предпосылок для новой модели рынка природного газа.
В четверг, 5 ноября, Верховная Рада должна рассмотреть пакет законопроектов, необходимых для выполнения Украиной обязательств в рамках Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.
Как передает корреспондент УНИАН, проектом расписания заседаний парламента на текущую неделю предполагается, что 5 ноября будут рассматриваться, в частности, законопроект о внешней трудовой миграции и законопроект о Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Будут рассматриваться также изменения в Уголовный процессуальный кодекс и Гражданский кодекс Украины, касающихся спецконфискации и наложения ареста на имущество для устранения коррупционных рисков.
В этот день также будут рассматриваться проект Трудового кодекса Украины и законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно удешевления стоимости газа для населения.
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Кроме того, в четверг депутаты рассмотрят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно создания предпосылок для новой модели рынка природного газа.
Во вторник, 3 ноября, парламент, в частности, должен рассмотреть законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных, а также законопроект о системе иновещания Украины.
В среду, 4 ноября, среди прочего, депутаты рассмотрят законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о воздушных перевозках.
Также депутаты рассмотрят проект постановления о признании геноцида крымскотатарского народа.
Кроме того, предполагается принять решение по отчету Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств конфликта в Мукачево летом текущего года.